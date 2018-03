De douane heeft begin vorige maand 20 kilo cocaïne gevonden in een partij met ananassen. De drugs zaten verstopt in geprepareerde pallets.

Justitie heeft de vondst in belang van het onderzoek niet eerder naar buiten gebracht.

De container was vanuit Costa Rica met een containerschip aangekomen bij een terminal op de Maasvlakte in Rotterdam. De lading was bestemd voor een adres in Duitsland.