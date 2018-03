'Waarom loop je met kroeshaar, schaam je je niet?'

Sommige donkere vrouwen vinden hun eigen haar niet mooi. Om die reden stijlen ze het, vaak met zware chemische middelen. Journaliste Sherina Leerdam uit Rotterdam volgde in de documentaire The Big Chop drie meisjes over de keuze om wel of niet radicaal opnieuw te beginnen.

Het gevoel van schaamte over kroeshaar gaat volgens Leerdam terug tot in de slavernijtijd. Toen werd vrouwen aangepraat dat hun oorspronkelijke haar slecht was. Het woord 'kroeshaar' betekent in het Papiaments nog steeds 'slecht haar' (Mal Kabei).

Natural

"Sommige vrouwen knippen hun chemisch behandelde haar nu helemaal af en gaan volledig ‘natural’. Dit heet “the big chop”, zei de filmmaakster vrijdagochtend op Radio Rijnmond.

"Een meisje draagt bijvoorbeeld waves, dat zijn haarextensions. Die zegt ook dat ze zich eigenlijk kaal voelt als ze dat niet draagt en ze legt ook uit waar dat vandaan komt. Een ander meisje doet daadwerkelijk the big chop in de documentaire, dus die knipt bij de kapper echt al het beschadigde haar af."

Gepest

De meisjes vertellen in de film openhartig over hun haar en hun twijfels, zoals Nicole uit Curaçao: "Toen ik 12 jaar was, ben ik echt gepest op een feest. Je gaat je echt slecht voelen."

"Ik ging ook soms tegen een meisje zeggen: 'waarom loop je met je kroeshaar, schaam je je er niet voor?' Dus ik deed het ook, want ik dacht gewoon: dat haar moet je echt nooit laten zien. Dat is echt een hele slechte haartype."

De première van de film is zondag om 12:00 uur in bioscoop Kino aan de Gouvernestraat in Rotterdam. De trailer: