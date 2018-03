Rechter: arbeidsmigranten moeten uit pension in Spijkenisse

De arbeidsmigranten die sinds begin januari in een pand aan de Boyleweg in Spijkenisse wonen, moeten daar weg. Dat heeft rechter vrijdagmiddag beslist. De gemeente gaat het pand binnen een paar dagen ontruimen, zegt de advocaat van de gemeente.

De gemeente Nissewaard wilde vanwege brandveiligheid dat de arbeidsmigranten uit het pand vertrekken. De eigenaar van het pand spande daarom een zaak aan, maar de rechter heeft de klachten op alle punten afgewezen.

Zo dacht de eigenaar dat hij toestemming had de arbeidsmigranten in het pand te laten wonen, volgens de gemeente is die toestemming nooit gegeven.

Eerder deze week probeerde de rechter een middenweg te vinden. De eigenaar moest dan drie bedrijfshulpverleners regelen, en op elke kamer een blusapparaat en brandwerende deken hangen.

De gemeente ging op advies van de brandweer niet akkoord met dat compromis.