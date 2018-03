Deel dit artikel:











Bijlow en Nieuwkoop geselecteerd voor Jong Oranje Justin Bijlow (archieffoto) Bart Nieuwkoop

Justin Bijlow en Bart Nieuwkoop hebben een plekje in de 22-koppige selectie van Jong Oranje. De keeper en verdediger van Feyenoord zitten in elk geval in het belofteteam voor de oefenwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten uit België. Vervolgens zullen nog drie spelers afvallen voor het EK-kwalificatieduel tegen Andorra.

Ex-Spartanen Rick van Drongelen (HSV) en Denzel Dumfries (sc Heerenveen) zitten ook in Jong Oranje. Voormalig Feyenoord-jeugdspeler Oussama Idrissi, tegenwoordig spelend voor AZ, is ook uitgenodigd door coach Art Langeler. Volgende week donderdag neemt Jong Oranje het in Doetinchem op tegen België. Vijf dagen later is de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Andorra. Jong Oranje heeft acht punten uit vijf wedstrijden en is de nummer twee in groep 4.