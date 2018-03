Deel dit artikel:











Bedrijf Capelle aan den IJssel kort ontruimd Foto: MediaTV Foto: streetview

Een callcenter van het bedrijf Vanad aan de Rivium Westlaan in Capelle aan den IJssel is vrijdagmiddag ontruimd, nadat vijftien mensen klaagden over prikkende ogen.

De hulpdiensten vingen iedereen op in een pand in de omgeving. Vijftien mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De Milieudienst Rijnmond heeft metingen gedaan in het pand. Een defect ventilatiesysteem bleek de boosdoener. Halverwege de middag kon iedereen weer terug aan het werk.