Bedrijf Capelle aan den IJssel ontruimd Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

Een bedrijf aan de Rivium Westlaan in Capelle aan den IJssel is vrijdagmiddag ontruimd, nadat vijftien mensen klaagden over prikkende ogen. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Meer volgt.