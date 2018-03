Boëtius over PEC Zwolle-Feyenoord: 'Willen de ban doorbreken'

Het gebit van Jean-Paul Boëtius is weer in orde!

Jean-Paul Boëtius heeft weer de beschikking tot een keurig gebit. De buitenspeler van Feyenoord beëindigde de thuiswedstrijd tegen AZ met een halve voortand minder. Hij hoopt zondag na het duel tegen PEC Zwolle letterlijk en figuurlijk te kunnen lachen: "Dit blok voor de interlandbreak wil je goed afsluiten. Dat kan alleen met een overwinning."

Tegen de Alkmaarders scoorde Boëtius het openingsdoelpunt van de wedstrijd. De flankaanvaller zit in een moeilijke fase bij Feyenoord en is blij dat hij het vertrouwen krijgt van de technische staf en het team: "Je bent lange tijd ernaar op zoek. Als het doelpunt dan valt, dan voel je gelijk een bepaalde last van je afvallen."

PEC Zwolle is al jaren een moeilijke tegenstander voor Feyenoord. De Rotterdammers wonnen de laatste vier edities in Overijssel niet. "Wat de reden daarvoor is, dat kan ik niet per se zeggen", aldus Boëtius. "Maar we willen de ban doorbreken."

Wat Boëitus nog meer te vertellen had, zie je in het bovenstaande interview met Dennis van Eersel.