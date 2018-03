Wat hadden de martelaren van Gorinchem met de Hoeksche Waard?

Het was een lang gekoesterde wens van Museum Hoeksche Waard in Heinenoord: het ontwikkelen van een Canon van de Hoeksche Waard. Nu het museum het vijftigjarig jubileum viert was het moment daar. De canon vormt de basis voor de jubileumexpositie ‘4000 jaar Hoeksche Waard’.

De Canon van de Hoeksche Waard wordt evenals de Nederlandse Canon opgedeeld in 10 tijdvakken en 50 vensters. Elk Canonvenster biedt zicht op een gebeurtenis, een persoon of een ontwikkeling die belangrijk is geweest voor de Hoeksche Waard.

Landelijke geschiedenis

Sommige vensters gaan verder dan de lokale geschiedenis. Want wat is de link tussen de moord op de gebroeders de Witt uit Dordrecht en de Hoeksche Waard? En wat hebben de martelaren van Gorinchem met het gebied te maken?

Adreas Wouters was één van de martelaren van Gorinchem en hij kwam uit Heinenoord. Willem Tichelaar, een barbier uit Piershil, verspreidde het verhaal dat Cornelis de Witt hem had gevraagd een moordaanslag voor te bereiden op prins Willem III. En later stookte hij samen met anderen de menigte op tegen de broers, die vervolgens op gruwelijke wijze werden vermoord.

Sleutels Joden

Maar ook kleine persoonlijke verhalen zetten de bezoeker aan het denken zoals de vrouwen klompen en een mannenhemd van vlas als voorbeelden van verdwenen ambachten. En er zijn in bewaring gegeven huissleutels te zien van Joden die na deportatie de sleutels nooit meer opgehaald hebben.

De tentoonstelling ‘4000 jaar Hoeksche Waard’ is vanaf zaterdag te bezoeken en is een jaar lang te zien in boerderij Oost-Leeuwenstein, één van de twee museumgebouwen. Het hele jaar door vinden er activiteiten en presentaties plaats zoals lezingen, workshops of fietstochten en er wordt ook een geschiedenisfestival georganiseerd.