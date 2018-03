Erasmus MC ontwikkelt medicijn tegen koemelkallergie

Koeien in de wei

Wetenschappers hebben misschien een oplossing gevonden voor baby's met een koemelkallergie: een poeder met verhitte koemelkeiwitten. Nu zoekt het Erasmus MC tweehonderd baby's voor een studie naar deze nieuwe behandeling zodat het middel op de markt kan worden gebracht.

"We hebben het eiwit zo bewerkt dat het niet meer op koemelk lijkt, maar wel werkt tegen allergie", zegt projectleider en wetenschappelijk onderzoeker Nicolette de Jong van het Erasmus MC.

Ongevaarlijk

De methode van verhitten is niet nieuw, maar de producent heeft na jaren onderzoek een standaardrecept ontwikkeld dat aan alle eisen voldoet die aan de voedselindustrie worden gesteld.”

"We hebben er twee jaar aan gewerkt om het zo te maken dat het ongevaarlijk is, maar nog steeds koemelkeiwitten zijn", vertelt De Jong. "Om iets te maken wat ze toch in kunnen nemen zonder klachten te krijgen."

Kinderen met koemelkallergie kunnen overgeven, krijgen buikklachten, eczeem, groeien slecht en huilen veel. Met dit middel kunnen kinderen over hun allergie heen groeien. "Je kunt hele kleine hoeveelheden elke dag aan de fles toevoegen", legt De Jong uit.

Jaarlijks wordt bij ongeveer 3500 baby’s en peuters een koemelkallergie vastgesteld. Er bestaat nog geen behandeling voor deze allergie, alleen een koemelkvrij dieet.

Baby's gezocht

Onderzoek in het laboratorium heeft al vastgesteld dat het werkt. Het ligt klaar voor gebruik. Nu moet door testen nog worden bewezen dat kinderen inderdaad eerder over hun allergie heen groeien.

Daarom is het Erasmus MC op zoek naar tweehonderd baby's en peuters met koemelkallergie die van hun ouders mogen meedoen aan een onderzoek.

De kinderen krijgen gewoon te eten wat ze normaal eten. Het poeder wordt met een schepje toegevoegd. Bij het ene kind is dat het werkzame poeder zijn, bij het andere een nepmedicijn.