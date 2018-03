El Ahmadi en Van der Heijden fit voor PEC Zwolle-Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst heeft zondagmiddag tegen PEC Zwolle de beschikking tot aanvoerder Karim El Ahmadi en verdediger Jan-Arie van der Heijden. Het duo ontbrak deze week een aantal keer op de training vanwege onduidelijk redenen, maar zij zijn fit genoeg voor het uitduel in Overijssel.

Ook Robin van Persie is fit voor het treffen tegen de nummer zeven van de eredivisie. Hij bleef vorige week in de thuiswedstrijd tegen AZ op de bank en trainde deze week aangepast, maar de aanvaller kan tegen PEC Zwolle in actie komen. Alleen Sam Larsson en Jeremiah St. Juste zijn afwezig bij Feyenoord.

De laatste vijf uitduels wisten de Rotterdammers niet te winnen. Verder verloor Feyenoord maar liefst vier keer bij de laatste vijf uitwedstrijden op bezoek bij PEC Zwolle. "Het toont wel aan dat we moeite hebben met deze club", aldus Van Bronckhorst op de wekelijkse persbabbel over het komende uitduel.

Kuyt

Tijdens de persconferentie kwam ook de rol van Dirk Kuyt in de kleedkamer van vorig seizoen ter sprake. "Hij heeft alles bereikt en was belangrijk als aanvoerder. Kuyt had vanuit zichzelf daar invloed op. Zeker met de resultaten van toen", zegt Van Bronckhorst. "Je merkt een andere sfeer in de groep."

Van Bronckhorst vergelijkt de rol van Kuyt met de huidige positie van Van Persie in de groep. Hij benadrukt de internationale ervaring van hen: "Ik weet wat voor waarde zo'n speler dan heeft. Van Persie heeft dezelfde status en hetzelfde meegemaakt. Van Persie weet hoe het is om op het hoogste niveau te spelen."