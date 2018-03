Advocaat houdt bij Sparta vast aan basisteam

Sparta treedt zondagmiddag tegen Ajax met dezelfde opstelling aan als in de uitwedstrijd tegen Roda JC, waar de Rotterdammers vorige week met 2-0 zegevierden. "In principe speelt hetzelfde elftal", zegt Dick Advocaat op de persconferentie tegen RTV Rijnmond.

Fred Friday trainde vrijdag weer mee met de selectie van Sparta, maar het is nog onzeker of de Nigeriaanse spits tegen de Amsterdammers op de bank zal plaatsnemen. Roy Kortsmit, Janne Saksela, Lloris Brogno en Sherel Floranus zijn nog steeds afwezig bij de Kasteelclub.

Na 27 wedstrijden heeft Sparta 21 punten behaald en staat de Rotterdamse ploeg op de zestiende plaats in de eredivisie. Ajax is de nummer twee van de competitie. Bij winst neemt de Kasteelclub, wanneer FC Twente en Roda JC niet winnen, afstand van de onderste twee plaatsen. Sparta was in de laatste twee competitieduels te sterk voor ADO Den Haag en Roda JC.

Vorige week begon Sparta in deze opstelling tegen Roda JC: Huth; Holst, Fischer, Chabot, Nelom; Sanusi, Mühren, Dougall; Verhaar, Kramer, Ahannach