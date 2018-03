Stille tocht voor omgekomen cafébaas Maassluis

Vrienden en nabestaanden van de omgekomen kroegbaas Lian Boel uit Maassluis organiseren komende maandag een stille tocht. De politie denkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

De stille tocht begint komende maandag om 20:00 uur vanaf de parkeerplaats van voetbalclub MSV'71. Daarna wordt er gelopen naar het café van Boel. Daar worden bloemen neergelegd.

Volgens de organisator van de tocht worden er zeker duizend mensen verwacht. "Liam was gewoon een hele lieve man en eigenlijk iedereen in Maassluis kende hem." In de afgelopen dagen ontstond er al een bloemenzee bij café 't Smitje in Maassluis.

Het slachtoffer werd dinsdagavond gevonden in een huis in Rijswijk. De bewoner van dat pand, een 46-jarige man, is aangehouden. Over een motief is nog niets bekend.