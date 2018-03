Deel dit artikel:











Vrachtwagen kantelt in Botlek Foto: MediaTV Foto: MediaTV

Een trucker uit Polen is vrijdagmiddag in een bocht de macht over het stuur kwijt geraakt en met zijn combinatie gekanteld. Het ongeval gebeurde aan het begin van de middag op de Professor Gerbrandyweg.

De chauffeur raakte gewond en moest door ambulancemedewerkers worden nagekeken. Ook de traumahelikopter werd gewaarschuwd. De brandweer is ter plaatse en vangt diesel uit de lekkende brandstoftank op.