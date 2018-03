ARCHIEF RIJNMOND 11 maart 2018 - Afgeluisterd gesprek

Afgelopen week heb ik tamelijk schaamteloos een gesprek zitten afluisteren. Het gesprek van twee mensen die zo te horen bezig waren met aftasten of ze een geschikte liefdespartner voor elkaar zouden kunnen zijn.

Mijn vrouw en ik hadden met de hond gewandeld in het Kralingse Bos en waren neergestreken in het café-restaurant bij de Plasmolens voor een koppie thee en wc-bezoek.

Het was vrij druk en het enige vrije tafeltje was pal naast een man en vrouw van, leek mij, net als wij ergens in de vijftig.

We kwamen zó dicht bij hen te zitten dat we zonder al te veel moeite grote delen van elkaars conversatie konden volgen.

En hoe gaat dat dan?

Zelfs als je maar flarden van zo’n gesprek hoort, krijg je op den duur toch door in wat voor relatie mensen tot elkaar staan.

Ik spits mijn oren en merk dat die mensen bezig zijn met een kennismaking.

Ze hebben elkaar niet eerder gezien of gesproken.

En ze zitten hier niet met enig ander doel dan kennis te maken.

Ze hebben een soort blind date.

Misschien via een relatiesite of zo.

Naar aanleiding van ons hondje dat tussen de tafeltjes in ligt, gaat het gesprek naast ons over huisdieren. Even later hoor ik de man vertellen over de keuzes waar hij voor heeft gestaan qua werk. Hij heeft weleens gedacht over de verpleging, maar is toch een ander pad ingeslagen.

Later meen ik iets op te vangen over gezondheid en ongelukken.

Iets doet me denken dat die vrouw iemand heeft verloren.

Er worden in elk geval allerlei onderwerpen aangesneden op zoek naar, ja, naar raakpunten, denk ik.

Hoe staat de ander in het leven?

Is er iets van chemie?

Of zou er later iets van chemie kunnen ontstaan?

Voorlopig hoor ik een beleefde uitwisseling van verhalen

Er knettert niks.

Als wij hebben afgerekend en opstaan om te vertrekken, wens ik de meneer en mevrouw naast ons succes met hun kennismaking.

Waar ik aan toevoeg: ‘Niet dat ik jullie heb zitten afluisteren, maar toch.’

Ze glimlachen.

Verder wandelend door het bos, filosofeer ik tegen mijn vrouw aan over het gesprek waar ik net delen van heb opgevangen.

Ik realiseer me weer eens hoe nauw dat luistert, of iemand een geschikte partner is. Of je met iemand je leven zou kunnen delen.

‘Kijk,’ zeg ik, ‘ik ken genoeg àndere leuke vrouwen, maar iemand met wie ik mijn leven óók zou kunnen delen? Ik zou het niet weten.

Zo iemand zou aan zó veel dingen moeten voldoen. Niet dat ik nou een ‘eisenpakket’ zou hebben, maar wil een relatie werken …

Ik vrees dat de ondergrens van intelligentie vrij hoog ligt. Een zekere mildheid lijkt me ook een voorwaarde. En als iemand een hang heeft naar zweverigheid, haak ik meteen af. Een vrouw die gelooft dat er ‘iets’ is, dat werkt niet. En een politieke voorkeur duidelijk rechts van het midden wordt ook niks.

Het komt er allemaal nogal op aan. Het is heel lastig.’

‘Ja,’ antwoordt mijn vrouw, ‘maar als ik de pijp uit ben, moet je natuurlijk niet nog een keer naar míj gaan zoeken. Dat heeft geen zin. Je kunt elkaar op allerlei vlakken vinden. Een vrouw kan ook intellectueel wat minder aansluiten maar wel heel lief zijn. Dan wordt dàt een belangrijker ding. Wij verschillen in sommige opzichten toch ook?’

Ik weet meteen dat mijn vrouw weer eens gelijk heeft.

Of je met iemand je leven wilt delen kan van zo veel afhangen.

Ook van dingen die je tevoren niet kunt bedenken.

Je kunt wel van alles afbakenen in een vragenlijst op een relatiesite.

Maar uiteindelijk is de aantrekkingskracht van een persoon daarin niet te vangen.

Bovenaan het verlangenlijstje van mijn vrouw zal ook wel geen iets te dikke verzamelaar van grammofoonplaten hebben gestaan.

En toch is ze er nu naar volle tevredenheid mee getrouwd.

Ach ja, misschien zit er op de relatiemarkt uiteindelijk weinig anders op dan bij een kopje thee verhalen uit te wisselen over huisdieren en ongelukken in de hoop dat er ‘iets’ gebeurt.

Iets dat zich niet laat afdwingen of inkaderen.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

DE LIEFDE

2. A you’re adorable – Rita Reys

3. Something so beautiful as you and me – Joris Lutz

4. The look of love – The Gimmicks

5. Voulez-vous coucher avec moi, ce soir – Simone Roerade. Isabella Scholte & Lady Shaynay

OPENING WERKPLAATS WALHALLA

6. Walhallala – Flip Noorman

7. Rotterdame – Christopher Blok

8. De plattegrond van Rotterdam – Trio de Janeiro

9. De bizarre nacht van Arie Speksnijder - John Buijsman

AANKONDIGINGEN

10. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

11. Zeekolies – Mike Boddé