Politie neemt tientallen auto's in beslag in Rotterdam

Bij een grote actie tegen witwassen en ondermijning heeft de politie in Rotterdam tientallen auto's in beslag genomen en acht verdachten opgepakt.

De controleactie was eerder deze week op een parkeerplaats op de Veranda op Zuid. Verschillende motoragenten gingen op zoek naar auto’s met daarin mogelijke criminelen. De motorrijders gaven de bestuurders een volgteken en brachten ze naar de controlepost.

In totaal werden 33 auto's in beslag genomen. In één auto zat een verborgen ruimte, waarschijnlijk voor het smokkelen van drugs.

Ook werd een auto van 130 duizend euro in beslag genomen. Een jaarinkomen van 20 duizend euro per jaar en geen verklaring hoe de auto was gefinancierd, was voor de politie voldoende aanleiding om de wagen mee te nemen.