Van Hanegem weer gezond verklaard

Oud-voetballer Willem van Hanegem is vrijdag door zijn doktoren weer gezond verklaard. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Bij de voormalig middenvelder van onder andere Feyenoord en Oranje werd onlangs prostaatkanker geconstateerd. De Kromme kreeg vanmorgen het nieuws te horen dat de 35 bestralingen goed hebben gewerkt.