Grote belangstelling voor herdenking bombardement Rotterdam-Noord Treubstraat na de inslag Foto: Stadsarchief Rotterdam

Het is een bombardement dat nooit eerder officieel werd herdacht, het bombardement in de Treubstraat in Rotterdam. Op 18 maart 1945 kwamen er 42 mensen bij om het leven. Komende zondag worden meer dan 150 mensen verwacht bij de eerste herdenking.

"We merken dat het ontzettend leeft hier in de buurt", zegt initiatiefnemer Frank Zwinkels. Hij kwam op het idee voor een herdenking toen hij op 4 mei bloemen aantrof op het informatiebord over het bombardement. Samen met buurtgenoot Ewoud Kieviet ging hij op zoek naar nabestaanden en overlevenden. "Op veel van hen heeft het bombardement diepe indruk gemaakt. Voor velen veranderde het de rest van hun leven. Twee broers verloren hun vier broers en zussen en hun ouders. Ze werden allebei ergens anders opgevangen en zagen elkaar pas jaren later weer terug." De initiatiefnemers hebben een lijst gemaakt van alle slachtoffers. Hun namen worden zondag voorgelezen. Nabestaanden en slachtoffers vertellen hun verhaal, er is muziek en een moment van stilte. Behalve de oud-buurtbewoners zijn juist ook de huidige bewoners uitgenodigd. De inloop is om 13.00 uur in moskee de Middenweg, die staat op de plek waar de bom destijds viel. De herdenking start om 13.30 uur. Lees ook: Na 73 jaar een herdenking voor de Treubstraat