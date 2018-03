Arrestatie in Dordrecht voor overval Curaçao

De politie heeft in Dordrecht een man opgepakt voor een gewapende overval op Curaçao. De 26-jarige Dordtenaar kon worden aangehouden op basis van tips na het tv-programma Opsporing Verzocht.

De man zou in mei 2013 samen met iemand anders een buurtsupermarkt op Curaçao hebben overvallen. De vrouw van de eigenaar werkte de twee daders naar buiten. De mededader van de Dordtenaar keerde terug en schoot vervolgens de winkeleigenaar dood.

De arrestatie in Dordrecht was al op 9 maart, maar is vrijdag pas bekendgemaakt door de politie. De schutter is nog altijd niet gevonden. Voor zijn aanhouding geldt een beloning van 10.000 Antilliaanse guldens.