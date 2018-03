Deel dit artikel:











Rotterdam Promotie Prijs voor Roparun Auke de Boer, voorzitter van de stichting Roparun, nam de prijs in ontvangst Foto: Maikel Coomans Foto: Maikel Coomans

"Het is een evenement met een zwart rafelrandje en tegelijk geeft het zoveel warmte." Dat zei burgemeester Aboutaleb over winnaar Roparun tijdens de uitreiking van de Rotterdam Promotie Prijs 2017 in het stadhuis.

De prijs wordt sinds begin jaren '70 uitgereikt aan mensen of organisaties die Rotterdam promoten. Eerder kregen Conny Janssen , Wilfried de Jong en Hostel ROOM de promotieprijs. Bericht gaat verder onder de tweet.



De Roparun haalt jaarlijks geld op voor mensen met kanker. Het wordt ingezameld door ruim driehonderd teams die deelnemen aan de estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. De Roparun haalt jaarlijks geld op voor mensen met kanker. Het wordt ingezameld door ruim driehonderd teams die deelnemen aan de estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. "Roparun is erg bijzonder, het is een sportevenement met een persoonlijk karakter, iedere deelnemer heeft zijn of haar eigen verhaal", zei burgemeester Aboutaleb. Auke de Boer, voorzitter van de stichting Roparun, nam de prijs in ontvangst. Sjaak Bril, de oprichter van de stichting is vorig jaar overleden aan kanker . De Roparun is dit jaar van 19 tot en met 21 mei.