Kiezen in Rotterdam: discussie over identiteit domineert campagne

Halalslagers en afluisterambtenaren. Het zijn misschien wel de twee meest voorkomende woorden tijdens de Rotterdamse verkiezingsdebatten van de afgelopen weken. Vooral tussen de partijen op de flanken Leefbaar Rotterdam en DENK draaide de discussie om identiteit.

"Staan we met de neuzen dezelfde kant op? Of staat er iemand met een half been in Ankara, zoals DENK. Dat is belangrijker dan alle andere verkiezingsthema's als armoede, veiligheid en ouderenbeleid." Het zijn de woorden van de lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam, Joost Eerdmans.

Stephan van Baarle van DENK ageert het hardst tegen Eerdmans. "Vanuit zijn xenofobe ivoren toren roept Eerdmans dat islamitisch onderwijs geen plek heeft in onze stad en dat halalwinkels moeten verdwijnen. Dat doet wat met Rotterdammers."

Het zijn deze twee meningen die de afgelopen weken keer op keer de discussie bepaalden. Maar wat vinden de kiezers van deze twee partijen belangrijk? "Discriminatie moet worden aangepakt", zegt een DENK-stemmer. "DENK zorgt er juist voor dat etnische groeperingen goed kunnen samenleven", zegt een ander.

De Leefbaar en PVV-stemmer noemt sociale woningbouw en een schone straat als belangrijkste verkiezingspunten. Na wat doorvragen noemt een PVV-stemmer ook de islam. "Die moet worden teruggedrongen worden. Want ik maak me zorgen dat vrouwen onderdrukt gaan worden, als de islam meer aanhang krijgt."

Links partijen

De dominantie van het onderwerp identiteit is een doorn in het oog van de linkse partijen. "Dit is echt niet waar Rotterdammers zich zorgen over maken", zegt Leo de Kleijn, lijsttrekker van de SP. "Laat die haat- en angstzaaiers maar schreeuwen dan gaan wij de echte problemen oplossen", zegt Barbara Kathmann van de PvdA verwijzend naar armoede en duurzaamheid.

Ook de VVD vindt andere onderwerpen belangrijker. "Het gaat om schone en veilige straten en om voldoende woningen voor Rotterdammers", vindt Vincent Karremans van de VVD.