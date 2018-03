Verzekeringsgeld vloeide in zakken bestuurders

Drie voormalige topmannen van verzekeringsbedrijf HDI in Rotterdam zouden voor miljoenen euro's hebben gefraudeerd. Verzekeringsgeld zou via slimme constructies naar de eigen zaak zijn gevloeid.

Het drietal staat sinds vrijdag voor de strafrechter. Eerder heeft de civiele rechter al bepaald dat de oud-bestuurders grote sommen geld moeten terugbetalen.

De grote afwezige vrijdag was de in Duitsland geboren Gerhard M.(78), voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van HDI. Advocaat Daniel Fontein:"Ik heb hem pas bezocht en ik schrok. Cliënt zat apathisch te kijken. Er viel geen normaal gesprek met hem te voeren."

Volgens de raadsman is Gerhard M. zo in de war, dat hij voorlopig niet kan worden berecht. Een psycholoog en een psychiater gaan nu bekijken of hij in staat is op een later moment voor de rechter te staan.

Irritatie

Zijn zoon, Marco M.(52) en een vroeger lid van de Raad van Commissarissen Bert S.(59) waren er wel. De eerste was duidelijk geïrriteerd over alle verdenkingen, die volgens hem onzin zijn. Van eventuele malversaties weet hij niets af.

Bert S. wordt van een reeks feiten verdacht. Zo zou hij geld van HDI naar zijn privérekening hebben geboekt. "Dat was een bonus. Gerhard M. vond dat ik daar recht op had." Dat het hier ging om geld dat eigenlijk bestemd was voor een automatisering-project bij HDI, gaf hem destijds geen kopzorgen. "Achteraf kan je zeggen dat het niet integer was."

In 2005 was geld van de verzekeraar gebruikt voor een villa van Gerhard M. op Aruba. Bert S.: "Ik heb dat geregeld, ja. Een vriendendienst voor mijn baas. Er heerste bij HDI destijds een Duitse cultuur. Niemand durfde tegen hem in te gaan. Zijn wil was wet." Het ontlokte rechter E. Rabbie de opmerking "De Tweede Wereldoorlog is voorbij, althans: wat mij betreft wel."

Ayatollah

Maar Bert S. volhardde. "We noemde hem intern 'de Ayatollah'. Als je tegen hem inging, was je niet alleen je baan kwijt, hij zorgde ook dat je nooit meer aan de bak kwam. Daar had hij zijn vriendjes voor."

Maar hoe zat het dan met de aankoop van een villa op Mallorca, waar de grote baas niet bij betrokken was? Ook dat was met HDI-geld gefinancierd. "Dat was bedoeld als belegging voor HDI." De rechter: "Waarom stond het dan op uw naam en niet van HDI?" Bert S.:"Dat moest. Anders was het geen belegging." De rechter:"In de statuten van HDI lees ik toch heel iets anders."





Terugbetaald

De civiele rechter heeft in deze zaak al bepaald dat een bedrag van 3,7 miljoen euro moet worden terugbetaald. Rechter: "Of loopt dat nog in hoger beroep?" Bert S.:"Eh, ik geloof het wel..."

De miljoenenzwendel kwam in 2013 aan het licht tijdens de controle van de jaarcijfers. HDI heeft destijds de Nederlandse Bank ingelicht, aangifte gedaan en is een eigen procedure gestart tegen het drietal.

De fraudezaak gaat maandag verder in Rotterdam. Dan komt justitie met de strafeisen. Justitie heeft al aangekondigd een schadeclaim van 2,5 miljoen euro in te dienen namens HDI.