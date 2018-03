Schoonmaakactie tegen plastic soep Delfshaven

Bierblikjes, plastic flesjes, etensresten en andere rotzooi, het water in Rotterdam-Delfshaven ligt er vol mee. Stadsgids Eveline van Wanrooij had er genoeg van en ondernam actie: vrijdag gingen de vrijwilligers het water op voor een schoonmaakactie.

"Afgelopen week zette ik een foto op Twitter van een enorme plastic soep in Delfshaven", vertelt Van Wanrooij. "Dat ging 'viral', zoals dat dan heet."

Bericht gaat verder onder tweet.



Niet lang na het plaatsen van het bericht op sociale media was veel van de drijvende rotzooi opgeruimd door Stadsbeheer, maar nog niet alles. Daarom werd de schoonmaakactie op touw gezet.

Met behulp van de Plastic Whale Rotterdam gingen vrijwilligers vrijdagmiddag het water op om de havens van Delfshaven schoon te maken.

Dat een simpele tweet zoveel zou losmaken had Van Wanrooij niet verwacht, geeft ze toe. De Rotterdamse kreeg via sociale media talloze reacties op haar bericht en voor de schoonmaakactie was dan ook geen gebrek aan animo.

Van Wanrooij hoopt dan ook van harte dat dit niet de laatste schoonmaakactie in Delfshaven is.