Rijnmond Staat Stil bij de sluiting van Club BLU

Club BLU in Rotterdam

Club BLU is een populaire concertzaal in Rotterdam Alexander, waar grote artiesten uit het buitenland optreden. Maar het is er al drie maanden stil.

Burgemeester Aboutaleb sloot Club BLU na een aantal ernstige incidenten. Tot verdriet van de exploitant, Ibrahim. Hij zegt dat criminelen ook willen dat zijn zaak dicht ging en dat zij nu hun zin hebben gekregen.

Het begon in december 2017 met een handgranaat voor de deur. Ibrahim:"Dat had ik ook voorspeld. Ik had de politie gemeld dat ik werd afgeperst en dat ze dit soort middelen zouden gebruiken."

Vuurwerkbom

Wat volgde was de ontploffing van een vuurwerkbom, bekladdingen van de deuren ("war", "oorlog") en het beschieten van de ingang. Ibrahim heeft wel een idee, waar het vandaan komt.

"In april 2016 trad de Amerikaan Rick Ross hier op. Bij een van onze VIP-tafels zorgde een groep voor problemen. Die wilden we uit de zaak zetten en toen is er gevochten. Ik heb aangifte gedaan. Daar ben ik toe verplicht als horeca-ondernemer en de politie drong daar ook op aan."

De belangstelling van de politie was niet voor niets. In het groepje onruststokers zat een bekende Amsterdammer: Jason D., alias rapper Jay Jay. Op zijn in beslag genomen telefoon vond de recherche waardevolle informatie, die hem aan een liquidatie linkte. Jason D. heeft inmiddels 14 jaar cel gekregen.

Bedreiging

De bedreiging dan wel afpersing van Ibrahim zou goed uit die hoek kunnen komen. Justitie heeft inmiddels drie jongens opgepakt, maar dat is alleen voor de graffiti. Het wachten is op verdere arrestaties. Ibrahim: "Maar hoe lang moet ik daarop wachten en blijft de club gesloten? Maanden? Jaren? Dat kan toch niet."

De rechter besloot vorige maand dat de sluiting van Club BLU terecht was, omdat er nog altijd de dreiging is van meer geweld.

Slachtoffer

Ibrahim: "Ik voel mij dubbel slachtoffer. Van afpersing en van de sluiting. Ik heb altijd goed samengewerkt met de politie, maar nu ben ik wel teleurgesteld. Ik snap dat burgemeester Aboutaleb bang is voor de openbare orde. Maar wat kan ik eraan doen dat ik word afgeperst? Ik heb alles gedaan wat ik kon"

Hij hoopt op een persoonlijk gesprek met Aboutaleb. "Dan kan ik aangeven hoe ik mij voel, zodat hij weet wat mij wordt aangedaan met dit besluit. Je moet ondernemers niet aan hun lot overlaten. Want als wij het vertrouwen in gemeente en politie kwijtraken, dan hebben we pas echt verloren."

Luister naar het interview met Ibrahim van Club BLU: klik boven op de blauwe icoon.