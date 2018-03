Deel dit artikel:











Gouka: 'Zeggen dat titel alleen door Kuyt kwam is overdreven' FC Rijnmond met van links naar rechts: Etienne Verhoeff, Mikos Gouka, Ruud van Os en Geert den Ouden

“Er zijn mensen die nu roepen dat Feyenoord alleen door Dirk Kuyt kampioen is geworden, maar dat is natuurlijk overdreven.” Mikos Gouka is duidelijk in de meest recente editie van onze voetbaltalkshow FC Rijnmond, waarbij de Feyenoord-watcher van het Algemeen Dagblad aan tafel zat.

Presentator Etienne Verhoeff had weer een flink gevulde desk. Naast Gouka schoven ook analist Geert den Ouden en chef sport Ruud van Os aan. Zij spraken niet alleen over Kuyt, maar ook over Marcel Keizer. De oud-coach van Ajax zou kandidaat nummer één zijn om de nieuwe trainer van Excelsior te worden. Ook is in FC Rijnmond een reportage te zien over FC Dordrecht-keeper Bryan Janssen, die pas vader is geworden en periodekampioen werd met De Schapenkoppen. Kijk de gehele uitzending hierboven.