VIDEO: BN'ers en oud-voetballers halen geld op voor Sunday Foundation

Voorafgaand aan het duel Excelsior - ADO Den Haag hebben bekende Nederlanders en oud-voetballers in een benefietduel geld opgehaald voor stichting Sunday Foundation. Er werd zo'n 10.000 euro bij elkaar gevoetbald.

Sunday Foundation is een initiatief van Hugo Borst en Sander de Kramer en zet zich in om de meeste 'slechte en vergeten' gebieden in de wereld te ondersteunen. Op het veld stonden onder meer Geert den Ouden, Nourdin Boukhari, en Sashha Visser. De wedstrijd stond onder leiding van Rob Geus.

Na afloop van de wedstrijd maakte Dennis van Eersel een reportage over over het benefietduel. Deze is te zien in de video.