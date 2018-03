Deel dit artikel:











Weer even winter: kans op sneeuw en sportwedstrijden afgelast Foto: Remko de Waal (ANP)

Met gevoelstemperaturen rond de -15 en kans op sneeuw is zaterdag de winter weer even terug in de regio. Jonge voetballers en hockeyers hebben daardoor vrij op de zaterdagochtend: de KNVB en de KNHB hebben de voetbal- en hockeywedstrijden voor de jeugd onder de 11 jaar afgelast.

"Dit is besloten vanwege de verwachte kou in combinatie met de wind", schrijft de KNVB. De spelers zijn jong en ze spelen vaak vroeg, voegt de hockeybond nog toe. Als het zaterdag sneeuwt, zal het niet veel zijn, zo is de verwachting. Toch waarschuwt het KNMI voor gladheid en is voor enkele provincies code geel afgegeven. De temperatuur zakt vrijdagnacht tot ongeveer -3. Kijk hier voor de weersverwachting van de komende dagen.