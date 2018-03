RTV Rijnmond gaat samenwerken met Gers!

RTV Rijnmond en het Rotterdamse tijdschrift Gers! gaan samenwerken. De mediabedrijven zullen maandelijks een tv-programma maken, dat ook online te zien zal zijn.

"De bedoeling is dat wij in ieder geval tot de zomer vier keer een magazine gaan opnemen, op locatie en met publiek", vertelt Ib Haarsma, hoofdredacteur van RTV Rijnmond. "Dat moet met gerse gasten en op een gerse locatie in de regio Rijnmond."

Door de samenwerking willen Gers! en RTV Rijnmond mooie verhalen en positieve ontwikkelingen uit stad en regio een platform geven.



Ook de hoofdredacteur van Gers!, Edwin Vreekens, kijkt uit naar de samenwerking. "Het wordt een samenwerking van twee sterke merken die er in Rotterdam al zijn. Die elkaar hopelijk nog sterker gaan maken. En er zijn zoveel mooie verhalen te maken!"

Vanaf april is de eerste aflevering te zien van 'Rijnmond is Gers!'.