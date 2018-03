Historische eerste overwinning voor vrouwen Excelsior Barendrecht in eredivisie

De vrouwen van Excelsior Barendrecht hebben hun eerste overwinning in de eredivisie te pakken. In een uitwedstrijd werd vv Alkmaar met 0-5 verslagen.

De overwinning kwam tot stand door drie goals in het laatste kwartier van de eerste helft. Jolina Amani, Sherallin Henriques en Kim Hendriks zorgden voor deze doelpunten. Na rust werd de vierde goal van de avond gemaakt door Nidia Bos. In de blessuretijd werd de eindstand bepaald door de tweede treffer van Hendriks.

Het was voor de ploeg trainer Sander Luiten de eerste wedstrijd nadat de competitie is opgesplitst. Waar de vijf bovenste ploegen om de titel strijden, spelen de overige vier clubs nog een onderling programma. Degraderen is niet mogelijk. In de regulieren competitie pakte Excelsior Barendrecht geen enkel punt.