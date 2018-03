Excelsior thuis onderuit tegen ADO Den Haag

Deel dit artikel:











Excelsior heeft in eigen huis verloren van ADO Den Haag. De Kralingers kwamen nog op voorsprong via Milan Massop in de eerste helft, maar ADO werd na rust sterker en zag spits Bjorn Johnsen twee keer scoren.

De thuisploeg begon goed aan de wedstrijd en kreeg halverwege de eerste helft een goede kans. Na een diepe bal van Hicham Faik draaide Luigi Bruins knap weg. Zijn schot met links was te slap om de keeper te verschalken. Niet veel later was het wel raak. Uit een corner was het Massop die met het hoofd de score opende. Na rust kwamen de bezoekers steeds beter in de wedstrijd en na acht minuten viel de gelijkmaker. Een voorzet van Abdenasser El Khayati veranderde van richting waarna de bal op de paal kwam. De rebound was een prooi voor Johnsen. Ook bij zijn winnende goal kwam wat geluk kijken. Een schot van Johnsen werd van richting veranderd waardoor Theo Zwarthoed kansloos was. Voor Ali Messaoud was er geen fortuin. Hij zag een mooi schot vanaf de rand van het zestienmetergebied op de lat eindigen. Scoreverloop

27' 1-0 Massop

54' 1-1 Johnsen

78' 1-2 Johnsen 27' 1-0 Massop54' 1-1 Johnsen78' 1-2 Johnsen Opstelling Excelsior

