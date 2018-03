Na feestje nu nederlaag voor FC Dordrecht

In de eerste wedstrijd na het vieren van de periodetitel heeft FC Dordrecht met 4-1 verloren bij FC Den Bosch. Twee benutte strafschoppen van Niek Vossebelt leidde de overwinning van de Brabanders in.

In een nat en koud stadion De Vliert kregen beide ploegen wat kleine kansjes. Namens Dordrecht schoot Robert Mutzers voorlangs en werd een poging van Denis Mahmudov gekeerd door de doelman. Vlak voor rust kreeg Den Bosch een strafschop. Deze was terecht na een overtreding van Gustavo Hamer, maar vlak daar voor kreeg de thuisploeg een inworp die voor Dordrecht had moeten zijn. Vossbelt faalde niet.

Ook vlak na rust mocht de middenvelder aanleggen vanaf elf meter nadat er wederom een overtreding was gemaakt op Oussama Bouyaghlafen. Dit keer koos hij de andere hoek. De wedstrijd werd beslist door een fout van keeper Bryan Janssen. Hij moest een schot lossen waarna Sven Blummel de 3-0 kon maken.

De eer namens Dordrecht werd gered door invaller Yahya Boumediene. Toch was het slotakkoord voor FC Den Bosch middels een prachtige treffer van Kevin Felida.

Scoreverloop

43' 1-0 Vossebelt (pen)52' 2-0 Vossebelt (pen)74' 3-0 Blummel83' 3-1 Boumediene88' 4-1 Felida

Opstelling FC Dordrecht

Janssen; Stankov, Breedijk, Bliek, Delorge; Mutzers Hamer Kok (74' Kok), Calcan; Mahmudov, Groothusen (67' Boumediene).