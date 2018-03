ChristenUnie-SGP: recycle die duizenden verkiezingsborden

Wat te doen met al die verkiezingsborden? In Rotterdam hangen er meer dan 10 duizend, zegt ChristenUnie-SGP. "Met alle borden naast elkaar kunnen we voetbalvelden vol leggen of de Euromast drie keer volhangen." De politieke partij komt met een plan om de borden na 21 maart te recyclen.

"In Rotterdam is een zeer creatieve plastic recycling industrie. Juist in deze stad moeten we samen toch meer kunnen met die borden?", zegt Judith de Gelder van ChristenUnie-SGP.

Veel verkiezingsborden zijn van Polypropyleen. Dit materiaal kan worden omgesmolten, maar kan ook direct hergebruikt worden voor bijvoorbeeld tassen.

Knikkerpotje van verkiezingsborden

”Hoe mooi zou het zijn als je straks een krukje kan kopen dat is samengesteld uit jouw verkiezingsborden of een verzameling van borden van verschillende partijen? Of een plantenbak of knikkerpot voor de buurt?"

De gerecyclede producten hoeven niet een PvdA, VVD of D66 uiterlijk te krijgen, want het Polypropyleen kan ook onherkenbaar hergebruikt worden.

Een ChristenUnie-SGP tas behoort tot de mogelijkheden, want de partij levert al hun 350 verkiezingsborden in voor hergebruik.

Community Plastics

Het Rotterdamse Community Plastics gaat de plastieken borden na de verkiezingen recyclen. Frans Taminiau van Community Plastics ziet in Rotterdam steeds meer van zulke initiatieven.

"Er wordt gevist naar plastic in de binnenwateren; in de Maas. Er staan retourautomaten voor frisdrank-flesjes in de metrostations en er worden tegels gemaakt van gebruikt PET."

Borden kunnen bij het Rotterdamse bedrijf worden ingeleverd. Wel pas na 21 maart, als de verkiezingsborden hun taak hebben volbracht.