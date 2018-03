Deel dit artikel:











Bestelbus brandt uit in Holy Zuid

Op de Zwanensingel in Holy Zuid is vrijdagnacht een bestelbusje uitgebrand. De brandweer had de brand snel onder controle.

Het busje stond geparkeerd naast de Kerk van de Nazarener. Buurtbewoners werden wakker omdat de brandweer moeite had met het uitzetten van de toeter. Zodra dat probleem was opgelost, kon de brandweer inpakken. De brandweer onderzoekt de brand en sluit brandstichting niet uit.