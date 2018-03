Hoe liep het Running Team deze week? #9

Het was de week van de ultieme test. Althans, velen van het Running Team begaven zich op Haags asfalt voor een wedstrijd. De conclusie: “Laat de marathon maar komen”, aldus coach Gerben Solleveld.

Op 8 april staat RTV Rijnmond met z’n eigen Running Team aan de start van de marathon van Rotterdam. Het Rijnmond Running Team staat onder leiding van Rijnmond-nieuwslezer Gerben Solleveld.

Het Rijnmond Running Team kwam deze week weer samen en trainde hard, snoeihard. Dat de marathon je leven voor even is, bleek wel. Check de beelden:

Sommigen liepen voorafgaand aan de training nog een zondagse wedstrijd. De leukste indrukken van de CPC Loop in Den Haag krijg je op Instagram. Althans, onze Runners plaatsten een aantal leuke berichten.

Jannie liep overigens geen wedstrijd, die deed ‘normaal’.

Geen CPC, geen natuur, maar gelukkig redelijk gelopen vandaag. Niet hard, maar zonder te veel moeite. Weer een beetje hoop. Jannie

We hopen mee. Over tot de orde van de dag. Al dat gejubel en gejuich over wedstrijdjes lopen weten we nu wel. Wordt er ook nog wel echt hardgelopen? Trainde het Running Team niet deze week met elkaar?

Zou ik met jou mee mogen rijden?? Corine

Als je een lift wil, rij ik wel een stukje om. Jeroen

Nee dus, de auto wordt gebruikt. Oei. Of nou ja, vooruit, naar de training toe mag de auto best worden gebruikt. Tijdens de training zelf werd er hard gelopen. U hebt de beelden hierboven kunnen zien.

Overigens draaide deze week tijdens de training nog een extra camera (van TV Rijnmond, de beelden krijg je later te zien) op de gezichten van de Rijnmond Runners. Daarover werden de deelnemers uiteraard van tevoren ingelicht.

Let je op je haar en make-up, haha. Corine

Dank voor de tip. Denk dat ik even meer gel in m’n haar moet doen. Jeroen

Moet er nog rekening gehouden worden met kleding? Ik weet niet hoe reflecterende kleding overkomt als er gefilmd wordt. Joey

U begrijpt, de betrokkenheid is enorm. We zijn een hechte club. Het mooie is dat we dan straks uiteindelijk toch allemaal zo eigenwijs zijn dat we die marathon in een eigen tempo gaan lopen, los van elkaar. Ach, we zien elkaar bij de finish.

Dat was ‘m. De negende week. Nog maar drie te gaan.