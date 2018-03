Deel dit artikel:











65-jarige man in zijn slaap overvallen Politie

Twee mannen hebben zaterdagochtend een slapende man in zijn huis in de wijk Kralingseveer overvallen. Het is nog niet bekend wat ze hebben meegenomen, het slachtoffer is ongedeerd.

Een 65-jarige Rotterdammer lag nietsvermoedend te slapen in zijn huis aan de IJsselmondselaan. Hij werd rond 6:30 uur wakker van twee mannen die met een mes naast zijn bed stonden. De overvallers bedreigden de man en hielden hem vast terwijl ze het huis doorzochten. De man van 65 is erg geschrokken, maar niet gewond. Hij hoefde niet nagekeken te worden. Hij heeft zelf de hulpdiensten gebeld. De politie zoekt de daders, ze zijn tussen 20 tot 25 jaar en liepen in strakke zwarte kleding. Een van het had een ringbaardje. Na de overval liepen ze weg in de richting van de Abram van Rijckevorselweg.