D66 nu definitief: niet met Leefbaar in college

D66 gaat na de verkiezingen definitief geen college vormen met Leefbaar Rotterdam, zegt D66-lijsttrekker Said Kasmi tegen RTV Rijnmond. Eerder hield hij die mogelijkheid open als Leefbaar afstand zou nemen van uitspraken van alliantiepartner Thierry Baudet.

"Het is een opeenstapeling van zaken", zegt Kasmi. "Joost Eerdmans neemt geen afstand van uitspraken van Baudet, hij blijft uitspraken doen over afluisterambtenaren in moskeeën en omarmde donderdag bij het 010 Lijsttrekkersdebat het verkiezingsprogramma van de PVV. Dat programma is ongrondwettelijk."

Volgens Kasmi is de partij van Eerdmans daarmee verder geradicaliseerd. Vrijdag sprak Kasmi de voorkeur uit voor een coalitie met linkse- en middenpartijen.

Kasmi kreeg eerder veel kritiek op zijn houding tegenover Leefbaar Rotterdam, waarmee D66 de afgelopen vier jaar samenwerkte in het college. Lodewijk Asscher van de PvdA zei dat D66 met gespleten tong sprak over Leefbaar .