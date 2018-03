Vmbo'ers uit Spijkenisse zijn kampioen debatteren

Leerlingen van het PENTA College in Spijkenisse hebben vrijdag het landelijke vmbo-kampioenschap debatteren gewonnen. Het Avicenna College in Rotterdam eindigde als tweede.

Het debatkampioenschap werd vrijdag gehouden op een school in Purmerend. De onderwerpen waarover de vmbo'ers debatteerden, waren de invoering van een milieutaks op vliegtickets, de terugkeer van vluchtelingen naar hun eigen land en gezond koken als vak op de middelbare school.

Emanuel, Britt, Kaylee, Jian, Iris en Denise van CSG De Oude Maas in Spijkenisse zijn de allerbeste sprekers van driehonderd vmbo-leerlingen uit heel Nederland. Ze hebben maandenlang in de klas geoefend.

Voorzitter van het Nederlands Debat Instituut Roderik van Grieken legt uit dat de scholieren debatteren met opgelegde standpunten: "Dat betekent dus dat hun eigen mening buiten spel staat. Zo leggen we extra nadruk op wát er wordt gezegd in plaats van wie het zegt en staat luisteren naar elkaar centraal. Ook verplaatsen scholieren zich op deze manier beter in het standpunt van een ander. Onmisbare 21e-eeuwse vaardigheden.’’