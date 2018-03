Deel dit artikel:











PVV Rotterdam zakt in peiling naar één zetel Maurice Meeuwissen voor het eerst in debat tijdens het KOORTS-debat

De PVV Rotterdam zakt verder weg in de peilingen. In januari stond de partij van Geert Wilders in Rotterdam nog op vijf zetels, in februari zakte dat naar drie zetels. Daar is er nog maar één van over.

De peiling is uitgevoerd door Maurice de Hond in opdracht van Leefbaar Rotterdam en D66. Waardoor deze daling komt is moeilijk te zeggen. Het zou te maken kunnen hebben met het optreden van PVV-lijsttrekker Maurice Meeuwissen in het eerste grote Rotterdamse verkiezingsdebat van donderdag en de focus op de islam. De voorman vindt tijdens debatten weinig aansluiting bij andere partijen. Hij spreekt voornamelijk fel over de islam in Rotterdam . Dat onderwerp sluit niet altijd aan bij de achterban . Leefbaar staat in de peiling op elf zetels en zou daarmee opnieuw de grootste worden in de Rotterdamse gemeenteraad. De VVD en GroenLinks staan allebei op vijf, de PvdA en D66 allebei op vier en DENK van staat op twee zetels. 50Plus zou kunnen rekenen op één zetel in de Rotterdamse raad. De gemeenteraadsverkiezingen zijn woensdag 21 maart.