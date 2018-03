Haring, Zalm en de Steur racen door het Natuurhistorisch Museum

Tentoonstelling over Haringvliet geopend

Hoe zag het Haringvliet er onder de oppervlakte uit voor in 1971 de deuren van de sluizen dicht gingen? Vanaf zaterdag kun je dat zien in een nieuwe tentoonstelling in het Natuurhistorisch Museum.

'Swim, Fish, Swim', zo heet de tentoonstelling over de deltanatuur in het Haringvliet. De hoofdrol is weggelegd voor trekvissen die vroeger heen en weer zwommen van de Noordzee door het Haringvliet, Maas en Rijn naar de Zwitserse Alpen. Na het sluiten van de de Haringvlietsluizen zijn die trekvissen uit het gebied verdwenen.

"Ik weet nog dat ik als aapie van vier wist hoe het was met die getijden. Je had toen ook vogels van allerlei pluimage en heel veel vissen", aldus de samensteller van de tentoonstellig Kees Moeliker, "en dat krijgen we nu allemaal weer terug met een hoofdrol voor de steur, haring en Zalm."

Het Natuurhistorisch Museum laat zien hoe die trekvissen precies zwommen. Je kunt de drie hoofdrolspelers van de tentoonstelling Harry de Haring, Steve de Steur en Sam de Zalm volgen op hun reis door de delta of een selfie met ze maken.

De dichte sluizen maakten Nederland veiliger, maar hadden ook flink wat invloed op de flora en fauna waar de rivieren de zee raken. In september dit jaar gaan de sluizen weer af en toe op een kier. Zo kunnen de trekvissen weer door het Haringvliet hun vertrouwde routes afleggen.

De tentoonstelling start in Rotterdam en gaat dat via Duitsland naar Frankrijk. precies de route zoals de haringvliet via de Maas straks ook weer gaat lopen.