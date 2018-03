Deel dit artikel:











Tieners aangehouden na vondst verdachte rugzak aan de IJsseldijk in Krimpen aan den IJssel Woningen ontruimd aan de IJsseldijk in Krimpen aan den IJssel - Foto: MediaTV

Hulpdiensten hebben zaterdagmiddag in verband met een verdacht pakketje vier woningen in de buurt van een loods aan de IJsseldijk in Krimpen aan den IJssel ontruimd.

In die loods is een verdachte rugzak gevonden waarin mogelijk explosieven zitten. Een woordvoerder van de politie zegt dat het om "iets vuurwerkachtigs" zou gaan. De politie heeft twee jongens van 14 en 15 jaar aangehouden voor verhoor. "De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt op dit moment wat er in de rugzak zit", zegt politiewoordvoerder Mirjam Boers. Hulpdiensten uit de regio zijn vroeg in de middag massaal uitgerukt en hebben de straat afgezet. Vier woningen in de omgeving zijn ontruimd, omwonenden mogen voorlopig hun huis nog niet in. Meer volgt.