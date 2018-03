Tieners aangehouden na vondst verdachte rugzak in Krimpen aan den IJssel

In een loods aan de IJsseldijk in Krimpen aan den IJssel is zaterdagmiddag een vuurwerkbom onschadelijk gemaakt. Hulpdiensten hebben na de vondst van de met explosieven gevulde rugzak vier woningen en een bouwmarkt ontruimd. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee jongens van 14 en 15 jaar oud. Ze zijn uit Koudekerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel afkomstig.

Bewakingscamera

Een medewerker van een beveiligingsbedrijf zag de twee op beeld van een bewakingscamera de loods in lopen. De jongens gingen met een rugzak naar binnen die ze in de loods achterlieten. Ze renden weg maar konden na de melding door de beveiligingsmedewerker door agenten in de boeien worden geslagen.

Vuurwerkbom

Direct daarna werd de omgeving afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie gealarmeerd. Medewerkers van de EOD onderzochten de rugzak. Daarin bleken onder meer in Nederland verboden cobra’s en nitraten te zitten. De vuurwerkbom is onschadelijk gemaakt en voor onderzoek meegenomen. Burgemeester Martijn Vroom maakte even voor 16:00 uur op Twitter bekend dat de situatie weer veilig is.

Naar huis terug

De twee verdachten zijn voor verhoor meegenomen naar het bureau. Het is nog niet duidelijk waarom ze de rugzak in de loods hebben achtergelaten. Volgens de politie waren weinig bewoners thuis op het moment dat de woningen ontruimd werden. Enkelen van hen zijn in het gemeentehuis opgevangen. Anderen vonden tijdelijk onderdak bij familie. De loods en de omgeving zijn rond 16:15 uur weer vrijgegeven. De evacueés mogen volgens de politie weer naar hun woningen terug.