Kazachstaanse studenten varen zeilschip Eendracht Rotterdam in

Na vier maanden overwinteren rond de Canarische Eilanden, is zeilschip Eendracht sinds zaterdagmiddag weer thuis in Rotterdam.

De Eendracht legde rond 14:00 uur aan bij de Lloydkade, vlak bij het gebouw van Radio en TV Rijnmond.

Het zeilschip deed bestemmingen als Cádíz, Las Palmas, La Palma, Lanzarote en de andere Canarische Eilanden aan. Eind februari stapten studenten van de Kazakh British Technical University aan boord, om de Eendracht weer veilig terug te zeilen naar thuishaven Rotterdam. Het doel van deze jaarlijkse trainingsreis is om de studenten een eerste ervaring op zee te bieden.

Zeilschip Eendracht is in 1989 gebouwd door Damen Shipyards in Gorinchem.