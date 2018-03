Jaap Gelderblom uit Hellevoetsluis heeft de volgende vraag:

Een etmaal is heeft 24 uur en is verdeeld in 4 blokken van 6 uur: ochtend, middag, avond en nacht. Je zegt goedemorgen, goedemiddag, goedenavond maar is het ook gebruikelijk om goedenacht te zeggen als je iemand bijvoorbeeld om drie uur 's nachts tegenkomt?

