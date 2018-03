Deel dit artikel:











Luiten naar prestigieus golftoernooi in Verenigde Staten Joost Luiten

Joost Luiten mag deelnemen aan het WGC Match Play in Austin. Alleen de 64 beste golfers ter wereld mogen aan dit toernooi in Texas meedoen. De Rotterdamse golfer is nummer 67 van de wereld, maar hij profiteert van een aantal afzeggingen.

Vorig jaar deed Luiten ook al mee, maar de Rotterdammer bleef toen steken in de groepsfase met één overwinning en twee nederlagen. Ook toen stond Luiten net buiten de top 64, maar kwamen ook niet alle topgolfers opdagen bij het golftoernooi in de Verenigde Staten. Luiten sloot vorige week het Indian Open af als negende. Het WGC Match Play begint aanstaande woensdag.