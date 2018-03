Waarom klinken sommige nummers zachter dan andere?

Gio vraagt ons op de chat:

Waarom klinken sommige nummers zachter en minder goed dan andere nummers?

DJ Okkie legt uit:

De eindproductie van muziekuitgaven, het masteren, is een vak apart. Als dj heb ik veel te maken met muziek die harder en zachter gaat naarmate het nummer vordert.

Vroeger had je echte stereo, met de stem links en muziek rechts. Dat is in de disco onhandig. Tegenwoordig heb je daarom eigenlijk in de regel dezelfde geluidsuitvoer in beide kanalen.

Het dient een doel. Sommige platen moeten stiltes bevatten. Luister maar naar reclames, die waren in het verleden altijd harder op de radio en tv als de muziek die gedraaid wordt tijdens de uitzending.

De techniek vordert uiteraard.

Oudere uitgaves, tot 2000 zeg maar, hebben een andere dynamiek. De komst van sub-bass heeft de manier van ‘masteren’ veranderd.

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.