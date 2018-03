Deel dit artikel:











Feyenoord-keeper Jones blij met uitnodiging voor Australië Brad Jones

Brad Jones kreeg deze week de oproep voor de nationale ploeg van Australië. De doelman van Feyenoord speelde in 2014 voor het laatst namens The Socceroos en is trots op de uitnodiging voor de oefenduels tegen Noorwegen en Colombia. "Het is iets waarop ik heb gewacht. Ik heb er zin in", aldus de keeper tegen RTV Rijnmond.

Het Australische team staat onder leiding van een Nederlandse bondscoach. Bert van Marwijk, oud-trainer van Feyenoord, gaat de ploeg op het WK in Rusland coachen. "Hij volgt natuurlijk de eredivisie en kende me al. Dat is een bonus. Maar andere spelers worden ook in de gaten gehouden", aldus Jones. Eerst wacht nog het competitieduel tegen PEC Zwolle van aanstaande zondag. Vijf jaar lang kon Feyenoord niet winnen op bezoek bij de Overijsselse club. "Mensen maken die statistiek groter. Je kunt de vinger er niet opleggen", zegt de Australische doelman, die wel vindt dat de Rotterdammers niet constant genoeg zijn. Wat Jones nog meer te zeggen had over de vorm van Feyenoord, zie je in het bovenstaande interview met Dennis van Eersel.