Fischer over Sparta-Ajax: 'Dicht houden en stiekem uitbreken'

Sander Fischer wil met Sparta na de zeges tegen ADO Den Haag en Roda JC doorpakken. De centrale verdediger hoopt dat aanstaande zondag al te doen, wanneer Ajax naar Het Kasteel komt. "Na die twee overwinningen is de druk iets afgenomen. We hebben aan die wedstrijden een goed gevoel overgehouden", zegt hij tegen RTV Rijnmond.

"We willen bovenop Ajax zitten. Dat moet ook, want de tegenstander mag in een bepaald gebied geen ruimte krijgen", aldus Fischer, die zin in de confrontatie tegen de Amsterdammers heeft. "Dat zullen we natuurlijk gaan doen. Maar wij willen de boel wel dicht houden en stiekem gaan uitbreken."

Sparta heeft de focus dat op dit moment alleen het resultaat telt, vertelt Fischer. "We hebben, zeker de afgelopen tijd, de mindset dat het nu op de knikkers gaat. Het gaat om wedstrijden winnen en punten halen."

Wat Fischer nog meer te zeggen had over het duel tegen Ajax, zie je in het bovenstaande interview met Sinclair Bischop.