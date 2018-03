Deel dit artikel:











Otterspeer wint in Wit-Rusland Hein Otterspeer

Hein Otterspeer heeft zaterdag bij de wereldbekerwedstrijd in Minsk de gouden medaille veroverd op de 500 meter. De schaatser uit Ouderkerk aan den IJssel kwam als eerste binnen in 35,06 en pakte in Wit-Rusland zelfs een baanrecord.

Het complete podium bestond alleen uit Nederlanders. Jan Smeekens pakte de tweede plaats in 35,07 en Ronald Mulder werd derde met een tijd van 35,08. Op de ranglijst van de wereldbeker op de 500 meter eindigde Otterspeer op de gedeelde derde plaats met Alex Boisvert-Lacroix uit Canada. Beide schaatsers hebben 464 punten.