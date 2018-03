KeepRotterdamUgly is een ode aan Rotterdam

"Dit is een waardevol stukje beton in mijn ogen."

"Ik ben nog nooit hier geweest en meteen wordt mijn oog getrokken naar dit mozaïek van lelijkheid omdat het eigenlijk gewoon prachtig is."

De 36-jarige Matthijs van Burg uit Rotterdam maakt een wandeling door de Agniesebuurt in Rotterdam, met in zijn achterhoofd nieuwe aanwinsten voor zijn fotoverzameling op instagram getiteld: KeepRotterdamUgly. Sinds hij vader is en met de kinderwagen wandelingetjes maakt door Rotterdam is Matthijs steeds bewuster geworden van de gebouwen die hij ziet.

"Ik nam een foto van een 'mooi-lelijk' gebouw en postte die op mijn eigen instagram met de door mij verzonnen hashtag KeepRotterdamUgly. Daar moet je méér mee doen, zei een vriend van mij. En zo is het gekomen."

België

Matthijs is naar eigen zeggen opgegroeid met liefde voor 'lelijke architectuur.' "Ik ging vroeger met mijn ouders in België op vakantie. En in Rotterdam zijn veel gebouwen mooi in hun lelijkheid."

"Ik ben geen fotograaf. Met m'n smartphone probeer ik lelijke gebouwen op hun best vast te leggen."

Liefdevol klopt Matthijs op het gerimpelde beton van het trappenhuis van een appartementengebouw in de Banierhof. "Je moet het eigenlijk even aanraken om de robuustheid van het beton te voelen. Dit is een waardevol stukje beton in mijn ogen."

Brutalisme

Matthijs is altijd een bewonderaar geweest van het brutalisme, een architectuurstroming uit de jaren 50, 60 en 70 die wordt gekenmerkt door blokachtige, geometrische en herhalende vormen, vaak in beton."Kijk naar het Barbican-complex in een London, nog steeds is daar de discussie: is het mooi of is het lelijk, die 'concrete jungle'? Maar het brutalisme heeft zijn herwaardering gevonden."

DNA

"Veel mensen zullen misschien denken: dat is toch hartstikke lelijk. Dat mag je natuurlijk vinden. Het gaat niet om mooi of lelijk. Deze gebouwen horen ook bij deze stad want Rotterdam bestaat niet alleen uit die mooie architectuur-ikonen. Mijn mooi-lelijke' gebouwen zitten in het DNA van deze stad. Mijn #KeepRotterdamUgly is een ode aan Rotterdam. Punt."