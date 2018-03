Amateurvoetbal: vierde zege op een rij voor Jong Sparta

Jong Sparta heeft de smaak te pakken in de tweede divisie. De belofteploeg uit Rotterdam boekte zaterdag op bezoek bij FC Lienden een 3-1 overwinning. Stijn Spierings (2x) en Mark Veenhoven scoorden namens de rood-witten.

Het was de vierde winst op een rij voor Jong Sparta, dat na deze zege weer een plaatsje op de ranglijst is geklommen. De ploeg van coach Frank van Kempen is na 24 wedstrijden twaalfde met 31 punten.

Barendrecht won op sportpark De Bongerd met het minimale verschil van Koninklijke HFC (1-0) door een treffer van Daniël Esajas. De formatie van trainer Adrie Poldervaart blijft daardoor op de vierde plek staan. Na 23 wedstrijden heeft Barendrecht 41 punten.

Excelsior Maassluis ging als enige regioploeg onderuit in de tweede divisie. In Werkendam verloor de club van oefenmeester Jeroen Rijsdijk met 1-0 van Kozakken Boys. De ploeg uit Maassluis vindt zichzelf na 24 duels terug op de negende plaats met 34 punten.

Derde divisie zaterdag

Capelle leed in eigen huis een 4-1 nederlaag tegen Harkemase Boys. De thuisploeg kwam nog wel op voorsprong via een benutte strafschop door Olaf van der Sande, maar de Friezen wisten vervolgens vier keer te scoren. De groenhemden blijven na 23 wedstrijden zestiende met twintig punten.

ASWH kon ook niet winnen. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht, die na 24 confrontaties twaalfde staan met dertig punten, moest met 3-0 het hoofd buigen op bezoek bij Jong FC Volendam.

Spijkenisse-ONS Sneek werd afgelast.

Hoofdklasse A

In deze competitie kwamen van onze regioploegen alleen de teams uit Ridderkerk in actie. De wedstrijden Smitshoek-FC 's-Gravenzande en SteDoCo-Zwaluwen werden afgelast.

RVVH boekte een knappe 2-0 thuisoverwinning tegen Achilles Veen. Nedely Fortes en Sanzio Dieterich maakten de goals voor de blauw-witten. Het team van trainer Giovanni Franken is vijftiende met twintig punten uit 22 duels.

Rijsoord werd in Amsterdam met 3-2 geklopt door de zaterdagtak van AFC. Mike van Gool (penalty) en Khalid Rahli maakten de treffers voor het team in het blauw. De Ridderkerkers staan elfde met 23 punten uit 22 wedstrijden.