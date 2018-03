Mannen en auto's total loss bij verkeersruzie Rotterdam

Bij een uit de hand gelopen verkeersruzie in Rotterdam-Crooswijk zijn zaterdag drie gewonden gevallen. De aanleiding was een aanrijding waarbij twee auto’s betrokken waren. De bestuurder die de aanrijding veroorzaakte, ging er na de botsing tot grote woede van de aangereden automobilist vandoor.

Hij zette de achtervolging in en drukte op de Warande de doorgereden automobilist van de weg. De heetgebakerde bestuurders stapten vervolgens uit om daarna stevig met elkaar op de vuist te gaan.

Naar het ziekenhuis

Eén van de vechtersbazen raakte bij dat gevecht zo zwaar gewond dat hij voor behandeling naar het ziekenhuis moest. Hij kreeg van de politie te horen dat hij is aangehouden en zich later op het bureau moet melden.

De andere bestuurder is ook aangehouden door de politie. Hij zit nog vast op het bureau. Een vrouw die bij één van de mannen in de auto zat, is ook in het ziekenhuis aan haar verwondingen geholpen.

Zowel de vrouw als de twee automobilisten komen uit Rotterdam.